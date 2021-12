Otse Tallinna-Tartu maantee äärde jääva beežika kortermaja ees on näha värsked autojäljed. Mida lähemale majale minna, seda räbalamas seisukorras see paistab. Ehkki välisuks on vahetatud ning mõnd aknaauku täidavad plast­aknad, pole uksest sisse minnes vaatepilt just kutsuv.