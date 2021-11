Iga järgneva päevaga on Eestil iseseisva riigina elatud päevi rohkem kui okupatsiooniaega. Tartu linn tähistas omariikluse põlistumise päeva Vabadussõja monumendi Kalevipoeg juures, kus Tartu linnavolikogu esimees Tõnis Lukas ja Tartu linnapea Urmas Klaas viisid ausambale lilled ja küünlad.

Tartu raekoja lipumastides on omariikluse põlistumise päeval Eesti lipud ja keskpäeval kõlas raekoja kellamängu esituses «Hoia, Jumal, Eestit!».

«Eesti rahvas on mõnda aega defineerinud end liiga tihti 700-aastase orjapõlve ja eelmisel aastasajal ka nõukogude okupatsiooni kaudu. Aitab sellest – nüüd on põhjust kujuneda lõplikult riigirahvaks, igavese vabaduse ära teeninud rahvaks. Rääkida omal maal sirge seljaga eesti keelt ja pidada vaimset ning riiklikku iseseisvust loomulikuks asjade käiguks,» ütles Tartu volikogu esimees Tõnis Lukas.

Tartu linnapea Urmas Klaas lisas, et iga omariikluse põlistumisest järgnev päev suurendab meie rahva ja riigi tugevust ja vägevust. «Need päevad kohustavad meid igas oma teos ja mõttes kindlustama Eesti riigi tulevikku. Iga päev on Eesti päev, iga vabana elatud päev on meie auasi teenida Eestit,» lausus Klaas.