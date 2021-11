Uueast aastast muutub Tartus jäätmeveo kord

Linnavalitsuse keskkonnateenistuse juhataja Ülle Maueri sõnul saavad uue vedaja piirkonda jäävad kinnistuomanikud sel nädalal uuelt jäätmefirmalt vastavad teated. «Juhul, kui hiljemalt 10. detsembriks vedajalt mingit infot ei ole saabunud, tuleks kinnistuomanikul endal firma poole pöörduda. Eriti oluline on see nende klientide puhul, kes soovivad ka jäätmemahutit rentida,» ütles Mauer.

Oluliseks muudatuseks uuel aastal on biojäätmete kohustuslik eraldi kogumine alates viie korteriga kinnistutest. Seni oli see kohustus alates 10 korteriga kinnistutel. Biojäätmete konteinerit tuleb kümne ja enama korteriga kinnistutel tühjendada vähemalt üks kord nädalas, viie kuni üheksa korteriga kinnistutel võib tühjendussagedus olla üks kord kahe nädala jooksul.

Konteinerile peab olema märgitud: kirjeldus, standardi number (EN 840-1), maht, haakeseadme tüüp ja lubatud maksimaalne kaal kilogrammides. Kui tekib kahtlus, kas konteiner vastab standardile, on mõistlik enne ostu konsulteerida oma piirkonna jäätmevedajaga. Ilmnenud on, et müügil on ka madalamad kui 860 millimeetri kõrgused konteinerid, kuid need jäätmete äraveoks ei sobi.