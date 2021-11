Juhan Peegli kuju ootab annetajate tuge

«Olen Juhan Peegli meenutusi nii palju lugenud, need on mind väga liigutanud,» ütles koolijuht, kes on võtnud südameasjaks panna kooli parki istuma Juhan Peegli pronkskuju, mille on lubanud vormi valada skulptor Aivar Simson, teise nimega Simson Seakülast.

Kaks kooliminekut

Kui Juhan Peegel sai kaheksa, võttis ema ta kaasa, et registreerida poiss Tornimäe kooli esimesse klassi. Juhataja Anton Kivi ütles, et ei saa, neil on kõik kohad täis. Aga uuris, kas poiss lugeda oskab. Muidugi oskab, kõlas vastus. Tulge tuleval aastal uuesti, sõnas juhataja.

Järgmisel aastal mindigi. Poisile tehti lugemises ja rehkendamises väike katse ning lubati kohe teise klassi. Aastail 1928–1931 õppis Juhan Peegel Tornimäe koolis, sealt edasi liikus ta Uuemõisa kõrgemasse algkooli ja sealt Saaremaa ühisgümnaasiumi.

Tornimäe kool ei asu enam samas majas, kus Juhan Peegel õppis, vaid uues, 1963. aastal valminud hoones. Vana koolimaja on erakätes. Kooli pargist on aga mõlemad hooned väikse jalutuskäigu kaugusel, see on Raili Nõgu meelest Juhan Peegli monumendi jaoks sobiv koht.

Raili Nõgu meenutas, et kui ta Aivar Simsonile helistas – Simson on ka 2016. aastal Laimjalas avatud poetess Debora Vaarandi kuju autor – asus skulptor kohe kaasa mõtlema, ei kurtnud tööde rohkuse ega ajapuuduse üle.

Nüüd on Simsoni käsutuses Juhan Peegli fotoalbum, mille on kokku pannud ajakirjanduse uurija Roosmarii Kurvits piltidest, mis olid kogunenud Juhan Peegli 100. sünniaastapäeva näitusele.

Lapsepõlv on tähtis

Roosmarii Kurvitsa meelest on see väga tore idee, et Juhan Peegel jõuab tagasi oma lapsepõlvemaale. «Neile, kes teda mäletavad, on see hea põhjus Saaremaale sõita ja ka Tornimäe parki minna,» ütles ta.

Kuju avamine on kavandatud 2022. aasta 1. septembriks, hinnanguliselt läheb see maksma 45 000 eurot.