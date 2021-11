PÖFFI FILM ⟩ Alice, kelle noormees läheb pärast voodis armastuse pühitsemist kaduma

Alice ei ole aasal uinunud neiu, vaid on tudeng, kes kohtub maskiballil noormehega, kellega eelmänguks filosoofiast räägitakse, seejärel vastleitud armastust voodis pühitsetakse ning siis ööunne suigutakse. FOTO: Kaader filmist

Ma olen oma elus paari «Alice Imedemaal» filmi näinud – nii Tim Burtoni omasid, Jan Švankmajeri filmi aastast 1988 kui ka seda täiskasvanud vaatajatele suunatud muusikali 1970. aastatest. Ja ma pean tunnistama, et Adam Doneni versioon «Alice kadunud jänese otsingul» on selline, et isegi Švankmajer mõjub ta kõrval numbrite järgi värvimise töölehena, mida esimese klassi juntsu, keeleots püüdlikkusest suunurgast väljas, täpselt joonte vahel püsides värvib.