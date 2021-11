«Skoor» natuke nagu on muusikal ja nagu ei ole ka. Tegelased laulavad, aga ei tantsi, mis jätab veidi selle tunde, et lavastaja pole päris kindel olnud, kuidas ja mida ta tahab saavutada. Ma ei mõtlegi, et laulmise ajaks oleksid osalised pidanud endale smokingud ja ballikleidid selga tõmbama ja hoogsalt poognaid keerutama, praegu aga jäid laulunumbrid staatiliseks.