Galerii ja video ⟩ Tartu kesklinn täitus kadrisantidega

Kui varasematel aastatel on Taaderandi talisted toimunud sees ja kestnud neli päeva, siis möödunud aastast alates on talisted õues, ühepäevase ühislaulude, -mängude ja -tantsudega sündmusena.

Kuna just mardi- ja kadrisandikombestik on olnud Eestis ülemaaliselt tuntud ning ka tänapäevani säilinud, oleme keskendunud kordamööda just neile kahele sanditamiskombestikule. Sel aastal on santimisfestival kadrisantide päralt.