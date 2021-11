Naine pääseb vanglast välja täis optimismi tuleviku suhtes. Ta on jõudnud nende nelja aasta jooksul ühes suures linnas elava mehega kirjasõbraks saada, too on naise ja ta tütre Maša enda juurde elama kutsunud.

Ootamatult muutub probleemiks aga see, et Maša on ema vanglasoleku ajal olnud väikses külas elava vanaema hoole all ja too ei taha midagi kuulda sellest, et laps tema käest ära võetakse.