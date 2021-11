Spordiklubi Tartu Do treeneri Andre Seppa sõnul oli tänavu võistlustel osalejaid läbivalt ligi veerandi võrra vähem kui möödunud aastal. Nii ka laupäeval, kui Keeraku-nimelisele laste judopäevale tuli võistlema ligi 400 sportlast, mida oli poole vähem kui aasta eest. «See on ikkagi Baltimaade suurim turniir ja tore, et saime selle ära korraldada,» jäi treener siiski rahule. Ka Eesti meistrivõistlustel olid read hõredad.