Lasteaiaõpetaja Enela Veiksalu (34) oli Gardesti jõuluaeda tulnud selleks, et lapsega erinevaid loomi vaadata. Huvitavad tundusid nii ponid, sokud, jänesed kui kanad ja kukk. Jõulude üks osa on jõuluturud, millest Veiksalu sõnul inimesed puudust tunnevad. «Jõululaadad on ikka traditsioonilised ja kõik käivad alati turul käsitööasju ja maiustusi uudistamas. See on selline asi, mis võiks alles olla, aga eks aeg on muutunud,» nentis Veiksalu.

Piirangutega harjunud

Kui eelmisel aastal ei julgenud ta niivõrd teisi külastada, siis sel aastal viirust enam nii palju ei karda. «Mina küll pühade pidamisel piirangutest probleemi ei näe, ise ka ei eelista massiüritusi. Nüüd oleme vaktsineeritud ja pühad saavad tavapäraselt peetud,» rääkis ta.

Ponisõitude järjekorras ootas ka Katrina Metsa 5-aastane tütar. «Eks jõulumeeleolu hakkab vaikselt tulema, aga kaunistamisega teeme algust ikka detsembris,» sõnas Mets. Ka tema nentis, et vaktsineerimine on võimaldanud pühadeks kokku tulla ja ainus, mis veel häirib, on maski kandmine. Aga sellega tuleb Metsa sõnul lihtsalt harjuda.

Ponid, sokk, jänesed, kanad ja kukk pakkusid jõuluaias lastele palju põnevust. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu PM/Scanpix

Vanaema Katrin Mets oli rõõmus, et koos tütre ja tütretütrega jõuluaeda tuli. «Maru hea meel, sest pole vahet, kui vana ma olen, loomad teevad ikka südame soojaks. Tänapäeval on lastel loomadega koos olemist niigi vähe,» tõdes ta. Kehtivate piirangutega on ta samuti rahul. «Minu arvates on mõistlik tõendeid küsida ja pooldan valitsuse otsuseid. Eelmist pühadeaega ei anna tänavusega võrrelda, võimalusi on ikka palju rohkem,» nentis ta.

Suurt pidu ei tule

Aga elus esimest korda olid kohapeale sattunud Elva külje alt pärit Heigo Hanni ja tema 11-aastane poeg Kaur Hanni. «Pereema surfab kuskil ja meie jäime maha, hakkasime jõulukaupa vaatama. Mida külmemaks ilmad lähevad, seda mõnusamaks jõulutunne kujuneb, varsti ongi käes,» ütles pereisa. Tema poeg Kaur Hanni ootab aga esmalt lund. «Õige jõulutunne tuleb alles siis,» lausus ta.

Heigo Hanni oli koos 11-aastase poja Kaur Hanniga laupäeval esmakordselt Gardesti keskust külastama tulnud. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu PM/Scanpix