Ravijuht Andres Kotsar võrdles kliinikumi Eesti teiste haiglatega ja tõdes, et eilse seisuga on just Tartus kõige enam koroonapatsiente ning näiteks intensiivravipatsiente on siin rohkem kui põhjaregiooni kõikides haiglates kokku.

«Seda arvesse võttes jälgib kliinikum nii sel kui ka järgmisel nädalal koroonasse nakatumise olukorda pingsalt,» rääkis Kotsar. «Alles siis, kui langus­trend jätkub, söandame kaaluda koroonahaigete voodikohtade vähendamist Tartus.»

Iga päev uued haiged

Kliinikumi hospitaliseeritakse praegu iga päev kuus-seitse koroonapatsienti. Eelmistel nädalatel on olnud neid kümme või enam patsienti päevas. «Kui haigestumise langus­trend jätkub, oleme paindlikud ja valmis taastama kiirelt ka plaanilise statsionaarse ravitöö,» ütles Kotsar.

18. novembril viibis kliinikumis 72 isolatsiooni vajavat koroonapatsienti, 14 olid intensiivravil.

Neile haigetele lisanduvad teatavasti aga need koroonahaiguse tõttu kliinikumi toodud patsiendid, kes enam ei vaja isolatsiooni, kuid kes siiski vajavad arstide ja õdede hoolt.

15. novembri seisuga oli kliinikumis Covid-19 diagnoosiga patsiente 126 ehk 23 protsenti kõigist haiglasviibijaist.

Kommunikatsioonijuht Helen Kaju lisas, et kliinikumi koroonahaigete intensiivravi võimalust saab praegu viia kuni 31 kohani. Tavaosakondades on 85 voodikohta, need asuvad nakkushaiguste, pulmo-Covidi-, kardio-Covidi- ja õendusabi-Covidi-osakonnas.

Erivoodikohtadena lisanduvad kümme kohta psühhiaatriakliinikus, kolm kohta ägedate infektsioonide osakonnas ja üks koht sünnitusosakonnas.

Ligi neljandik haiglast

Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst Peep Talving on lootusrikkalt öelnud, et Põhja-Eesti haiglate koroonahaigetele mõeldud voodikohti on võimalik veerandi võrra vähendada: senise 407 voodikoha asemel 309. Eile ta täpsustas, et selle poole püütakse liikuda lähima kahe nädala jooksul.