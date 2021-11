Tartusse rajatud nutikas ülekäigurada saab tulevikus saata autole sõnumeid

Nutika ülekäiguraja paigaldas Tartu idufirma Bercman Technologies, mis on Eestisse paigaldanud mitmeid nutikaid ülekäiguradasid. Need muudavad masinnägemise abil reguleerimata ülekäiguraja jalakäijatele ohutumaks. Ülekäiguraja infosüsteem «näeb» liiklejaid ja hoiatab neid võimalike ohtude eest valgussignaaliga.

Bercman Technologies tegevjuht Mart Suurkask selgitas, et Kroonuaia tänavale Tartusse paigaldatud nutika ülekäigurada on esimene, mis kasutab mobiilset andmesidet 5G-võrgus. «Tulevikus saab rakendada lahendusi, kus nutikas ülekäigurada saadab ohuolukorras sõnumi autole ja seejärel aktiveerub autos vajaduse korral automaatne pidurdamise juhiabisüsteem. Samamoodi saab süsteem saata teate tee ületamist ootavale pakirobotile, et on turvaline ülekäigurada ületada,» selgitas ta.