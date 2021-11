Sirelililla valgustuse kampaaniaga on liitunud maailmas enam kui 60 riiki. Eesti osaleb üheksandat korda, tänavu on endast ettevõtmisega meie riigis liitumisel andnud märku üle saja asutuse. Päeva eesmärk on teavitada ühiskonda enneaegse sünnituse ja sünniga seotud teemadest, sest igal aastal näeb ilmavalgust enne oodatud aega maailmas 15 miljonit last.