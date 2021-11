Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Raul Heido on laste seksuaalse väärkohtlemise kuritegude lahendamisega tegelenud 1995. aastast saadik. Aasta-aastalt on sääraste kuritegude lahendamise arv kasvanud. Siinkohal ei rõhu prokurör Heido sellele, et niisuguseid kuritegusid juhtuks rohkem, pigem on inimeste teadlikkus suurem ning isegi kahtluste korral juletakse neist korrakaitsjatele teada anda.