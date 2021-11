Nõu ja jõuga jõuluküla ehitamisele appi tulnud sõjaväelased on sündinud Ühendkuningriigis, Kanadas või Prantsusmaal. Esimesel tööpäeval paigaldasid mehed kerkiva uisuväljaku tarvis torustikku, lähipäevil tuleb muu hulgas panna püsti valgusküla majade seinu ja monteerida aknaklaase.

«Viie päeva jooksul on insenerid relvastatud eskadrillist abiks uisuväljaku ja majakeste ehitamisel, ka on nende ülesanneteks elektri- ja klaasitööd,» tutvustas kaasamisametnik ja lennuleitnant Antony Cambridge. «Kokku on sellega seotud 11–13 meest, kuid töö käib vahetustega ja iga päev ei ole objektil samad inimesed.»