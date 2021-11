Tartu ülikooli kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder ütles, et nad küsivad enne vaktsineerimist inimese käest alati ka üle, kas ta on koroonahaiguse läbi põdenud ja millal. Sõltuvalt vastusest annavad oma soovitused. Praegune seisukoht on, et inimestest, kel nakkuse käigus antikehad tekivad, püsib immuunsus sama kaua kui vaktsineeritutel.

Perearst Ruth Kalda arvab, et kui inimene on hiljuti põdenud koroonahaigust ja see on saanud PCR-testiga kinnituse, siis on ta juba piisavalt hästi informeeritud ja ennast üle vaktsineerima ei lähe. «Pärast põdemist on inimesel immuunvastus olemas ja antikehad üsna kõrgel tasemel,» selgitas Kalda. «Kui tervekssaamisest on möödas kuus kuud, alles siis on soovitatav end vaktsineerida. Erinevate uuringute andmetel on neil, kes on põdenud ja saanud vaktsiini lisaks, väga hea kaitse korduva nakatumise eest.»