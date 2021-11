Vaataja liitub tegevusega puhkepeatuse ajal. Auto seisab tee ääres, vanem poeg on väljas, lisaks isale ja nooremale pojale on autos veel ema ja koer. See seltskond on kuskile teel, aga enne edasi sõitmist on vaja mobiilist SIM-kaart välja võtta ja telefon kivi alla peita.