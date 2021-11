Sel aastal on Tartu jõululinnaku valguskülla seal viimastel aastatel siblinud kanade asemel tulemas hoopis kalad kohalikest vetest. Korraldajad Tiigi seltsimajas usuvad, et viimane aeg on võidelda kalapimedusega, mistap rajatakse koostöös maaülikooli limnoloogiakeskusega Raekoja platsile kaks akvaariumi.