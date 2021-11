Mis looma Eesti rannikul kütiti juba kiviajal? Mis on masina nimi, millega saab piimast koort lahutada? Jäätmekasti kasutati keskajal nii prügikasti kui ka välikäimlana; leia vitriinist välikäimla oluline osa! Mis see võiks küll olla?

Olavi Prii oli tulnud kahe tütre Beriti ja Brit Loreeniga ning Beritil ka sõbranna Elo Tammaru kaasas. Berit ütles, et tema isa on ehitaja ja palju tal aega ei ole. Aga, kui on, siis on lõbus, pealegi oskab issi teha parimat rooga, mida ema ei tee, need on praetud makaronid.