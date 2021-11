Arstitudengid süütavad küünlad, et näidata solidaarsust kõigile töölolevatele kolleegidele

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) tähistab sel aastal 30. sünnipäeva. Juubeli tähe all on terve see aasta üritusi korraldatud, millest suur osa on pidanud toimuma küll paraku veebis. Aasta kulminatsiooniks planeeriti galaõhtut 13. novembril Eesti Rahva Muuseumis, mille toimumist aga korraldustiim ohutuks ei hinnanud. Selle asemel süüdatakse küünlad mitte juubelitordil, vaid raskes seisus Eesti haiglate ees.