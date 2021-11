Rannaliival ujujaid ergutanud Lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel tõdes suplejate finišisse jõudmise järel, et kuigi iga aastaga distants meetri võrra pikeneb, läbiti tänavused 103 meetrit justkui rekordilise tempoga. Ühtlasi leidis ta, et ka osalejaid oli täna rohkem kui varasematel aastatel. «Muidu on olnud kuskil 20 ja tervisekriisi tõttu jäid mõned politseinikud veel kalda peale ka,» sõnas prefekt.