Amin on 11-aastane, kui ta peab Afganistanist oma kodust lahkuma. Sest jäädes oleks oht, et ühel päeval sa lihtsalt kaod. Nii nagu kadus Amini isa. Jääda ei saa, aga minna ei ole ka õieti kuhugi, sest ega keegi kusagil just avasüli oota. Igatahes otsustab Amini ema, et võtab kaks tütar ja kaks poega ning püüab jõuda nendega tõotatud maale. Rootsi.