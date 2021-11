Teada on, et autos oli piisavalt kütust, millega saaks kasvõi teise Eesti otsa sõita, ent tõenäoliselt ei liikunud mees kuigi palju kaugemale Jõgeva maakonnast. Ta oli varasemalt kodune ja paikne ega võtnud ette pikemaid teekondi kui kodust 10-kilomeetri kaugusel olevasse poodi ja tagasi.

Kui keegi on näinud neil päevil otsitavat meest või helehalli Ford Focust, millel on üks peegel punane ja mille registreerimisnumber on 165 TEX, palutakse sellest kindlasti politseile teada anda.