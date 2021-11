Video ⟩ Tartus hiivati püsti Eesti kõrgeimad elektrimastid

Eleringi projektijuht Illimar Vahtras rääkis, et Tartu linna serva püstitatud uued punavalged mastid tähistavad sümboolselt neid töid, mille käigus uuendatakse Ida-Virumaal algavad ning Tartu ja Valga kaudu Lätti suunduvad võimsad kõrgepingeliinid. «Nende liinide rekonstrueerimine omakorda on eelduseks, et Eesti koos Läti ja Leeduga lahutaks oma elektrisüsteemid 2025. aasta lõpuks Venemaast ning liituks Mandri-Euroopa sagedusalaga,» sõnas Vahtras.