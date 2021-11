Postimehe lugeja Andrus Salu saatis video Tartumaalt, Peipsi järve ääres asuvast Nina külast, kus marutuul sakutas esmaspäeval elupuuhekki ning tundus, nagu puud tantsiksid tuule käes. Et ka täna on tuuleeiilid üsna valjud, võib arvata, et puud tantsivad Nina külas tänagi.