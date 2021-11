Ivar Kostabi keerutas mõnikord vuntsi. FOTO: Ain Protsin

Tartu ülikooli peahoone vastas Edasi/Postimehe toimetuses oli kohati heledaks kulunud ja kriimustatud ruutudega malelaud. See oli sagedase tarvitamise tagajärg. Üks järjekindlaimaid maletajaid oli ajakirjanik Ivar Kostabi, kes suri äsjasel hingedepäeval pärast rasket operatsiooni.

Ivar Kostabi (14. IV 1936 – 2. XI 2021) liikus veel oktoobri keskel jalgsi ja autot juhtides ringi 85 eluaastast hoolimata. «Ta elas oma tavalist elu,» ütles poeg Kristjan Kostabi.

Kuid siis tõstis saatus elu malelaual ajakirjaniku ette infarkti. Haiglas avastati, et tablettide toel jätkuks elupäevi aasta jagu, operatsioon annaks aga ehk parema tulemuse. Mõni päev pärast edukalt lõppenud rasket lõikust ütles tervis siiski lõplikult üles.

Iga päev viimane

Ivar Kostabi oli aastaid Edasi tegevtoimetaja ja Postimehe poliitikatoimetaja.

«Leppisime kokku, et teeme igat lehte nii, nagu see oleks viimane. Mis tähendab seda, et lehte läheb iga päev kõige parem asi. Kvaliteet, sisu, löövus, autori nimi – see oli põhikriteerium. Kui oli kehv lugu, siis see jäigi seisma, ei läinud lehte,» meenutas ta aastal 2008 intervjuus TÜ ajakirjandus- ja kommunikatsiooni instituudis bakalaureusetöö kaitsnud Triin Junkurile.

Kui leheteo päevatoimingutest oli suurem ja kiirem jagu ühele poole saanud, oli mahti istuda malelaua taha. Kostabi sagedane vastane oli kirjadetoimetuse ajakirjanik Stepan Karja, aga samuti spordiajakirjanik Raimo Peiker (1938–2008).

Karjale tuli malelaua kulutamise aegadest meelde, et Kostabi oli rahulik vastane. Isegi siis, kui keegi kolleegidest asus kiibitsema ja soovitas käia mitte nii, vaid hoopis naa, naeratas Kostabi muhedalt ja keerutas näppude vahel vuntsi.

Võrdluseks tõi Karja kiibitsemise peale tihtipeale ägestunud Peikeri. Ometi oli too aga Kostabist parem maletaja, sest isegi maailmameister Mihhail Tal oli Peikerile korra alistunud (tõsi, simultaanis).

Kostabil tuli lüüa lahinguid ka poliitikutega, eriti 1990. aastate alguses, kuid eks hiljemgi. Nimetatud bakalaureusetöö intervjuus meenutas ta tüli Edgar Savisaarega ajast, mil riigikogu tuli esimest korda kokku. Savisaar oli Kostabi meenutuse kohaselt süüdistanud Postimeest selles, et Postimees võitis valimised.

«Arvestades seda, et Tiit Pruuli, kellega me koos töötasime, ja tema tulevased erakonnakaaslased, Isamaa loojad, olid kõik toimetuse igapäevased külalised ja väga palju võtsid poliitikaküljel sõna, siis oli mingil määral Savisaare etteheide võibolla õigustatud,» lisas ta. «Aga see oli aeg, kus mindi ajakirjandusest poliitikasse. Meilt läks Tiit Pruuli, keda me kutsusime hiljem peaministri nõunikuks presidendi ülesannetes, ning Ivo Rull, kes oli hiljem mõnda aega Isamaa peasekretär.»

Riigikogu Toimetised

Pärast Edasi/Postimehe toimetusest lahkumist astus Ivar Kostabi parlamendi ajakirja Riigikogu Toimetised (RiTo, ilmub aastast 2000) toimetaja ametisse. See väljaanne on mõeldud poliitika- ja ühiskonnahuvilistele.

«Ta oli väga uhke, et sellisesse ajakirja, mille väljaandmine on suur vastutus, valiti välja just tema,» ütles poeg Kristjan Kostabi. «Eks ta kirjutas peale selle artikleid mitmesse väljaandesse, aga peamine oli RiTo. Ja koos emaga käisid nad hästi palju Eestimaal ringi: nad vaatasid üle kohti, kus varem olnud, ja käisid sealgi, kus veel ei olnud käinud. Ta oli hästi aktiivne kuni viimase ajani.»