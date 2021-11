Eile õhtul kella 21.30 paiku sai häirekeskus teate, et Tartumaal Kambja vallas on juhtunud liiklusõnnetus, kui Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassil liikunud sõiduautole Seat jooksis külje pealt sisse mullikas.



Esialgseil andmeil oli maanteel kakerdanud kolm lehma, kes autojuhi suhtes vasakult teeservast paremale liikusid ja olid juba peaaegu tee ületanud, kui üks loomadest pööras otsa ringi ja ootamatult tuldud teed hakkas minema. Autojuht suutis viimasel hetkel otsasõitu vältida, ent kokkupõrget täielikult vältida ei õnnestunud ja kannatada sai auto parem külg koos küljepeegliga.



«Sündmuskohale reageerinud politseinikud selgitasid välja, et mullikas oli välja pääsenud karjamaalt, mida piirav elektrikarjus oli purunenud. Politsei võttis ühendust loomade omanikuga, kes tuli sündmuskohale,juhatas loomad tagasi karjamaale ning lubas karjuse ära parandada. Autojuht ning loomaomanik pöörduvad kahju korvamiseks edasi kindlustusseltsi poole,» selgitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk, kelle sõnul ükski inimene õnnetuses viga ei saanud. Piirkonnapolitseinik informeeris juhtunust ka kohaliku valla keskkonnaspetsialisti.



Mullika saatus on seni veel teadmata, sest pärast kokkupõrget jooksis ta teadmata kuhu ja tõenäoliselt otsib koduteed, mistap tasub piirkonnas liiklejail olla tavalisest veelgi tähelepanelikum.