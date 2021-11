Prantsuse muusikaajakirjanik Eric Delhaye märgib, et on vaja teatud hulljulgust, et Leonard Coheni repertuaariga rinda pista. «Samas on vaja ka palju annet, et end sellega mitte ära kõrvetada,» lisab ta. «Lembe Lokil on nii üht kui ka teist ja rohkemgi veel: olles ise autor ja helilooja, esitab ta Coheni laule nii džässi kui rokiga flirtivas trios omaenda palavikulist isiksust kõrvale jätmata. Harva on Leonard Coheni luulet nii jõuliselt kehastatud.»