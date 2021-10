Kunstipisikuga nakatusid nad mõlemad juba lapsepõlves. Triinu Pungits märkis, et loovhinge on temas alati olnud ja suuresti on lapsepõlvest külge jäänud loovuse taga perekonna tugi. «On väga oluline, kui laps kasvab keskkonnas, kus tal lastakse olla, uurida, katsetada,» ütles ta.