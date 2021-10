GALERII ⟩ ERMis saab tänasest tutvuda kohalike vene kunstnike teostega

Suurem osa kunstnikest on sündinud Eestis, kuid on ka neid kelle sünnimaa on Venemaa, Ukraina, Valgevene või mõni muu riik. Eesti on saanud nende teiseks kodumaaks. Osalejad kuuluvad kahte kunstiühingusse – Vene Kunstnike Ühendus Eestis, mis ühendab üle 80 vene keelt kõneleva kunstniku. Nende juhatajaks on Sertgei Volotšajev. Teine ühing on Narvas loodud ja peamiselt professionaale ühendav kunstiühing Vestervall, mille juhatuse esimees on Olga Tjurina. Näitust on korraldada aidanud Tartu Linna Slaavi Kultuuri Ühing koos Tamara Hristoforova ja Nadežda Valguga.