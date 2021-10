Raamatu autor on oma loolult väga tagasihoidlik inimene, mistap pole ta varem oma raamatuid esitlenud. Seega oli tartlastel au saada osa esmaesitlusest ja tutvuda isiklikult mehega, kes Pliuhkami muistendit elus hoiab. «Pliuhkam on ju tegelikult Oskar Lutsu loodud tegelane. Nüüd on aeg mööda läinud ja praeguseks on temast saanud linnastunud, umbes 70-aastane vanamehekribal. Tegelikult oleme kõik Saamuel Priuhkamid ja mida rohkem sa sellele vastu vaidled, seda enam sa just Priuhkam oled,» tutvustas kirjanik Andres Siplane.

«Ta on näinud oma elu jooksul paljusid asju. Priuhkam on osalenud Balti ketis, käinud laulu- ja tantsupeol, ta on Lennart Meriga kõnelenud. Aastal 2001. saatis Arnold Rüütel talle e-kirja, päriselt ka,» loetles Siplane üles vanahärra saavutusi. «Ent kuna ta on vanem mees, on tal tekkinud juba paanika, et täiesti teenimatult ei pööra keegi talle tähelepanu. Sellest on tal juba sisemine kramp ja mida aasta edasi, seda suuremaks see valu läheb.»