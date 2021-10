Selline on lasteaed Ristikhein püsinud alates 1968. aastast. FOTO: Sille Annuk

Ropkas asuval Ristikheina lasteaial on selja taga pikk ja põnev ajalugu. Lasteaia eelkäijaks on juba 1968. aastal avatud Tartu lihakombinaadi lastepäevakodu. Samas majas paiknetakse praegugi, kuid uuel aastal tehakse lasteaias põhjalik ümberehitus, mille käigus saab see tänapäevase sisu ja ilme.