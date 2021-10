Tugevaima tulemuse tegi Tartu Do judoka Karl-Johannes Pilt, kes tuli meistriks –81 kg kaalukategoorias U18 kadettide vanuseklassis. Pilt näitas südikat maadlust ja alistas kõik vastased ipponiga. Suvel teenis Pilt Euroopa karikaetapil seitsmenda koha.

Tema treener Priit Berg ütles, et just Pildi võistluskategoorias oli konkurents tihedaim, mitu vastast on samuti Euroopa karikaetapil osalenud.