Tartumaal on elektrita veel 340 majapidamist

Reede lõunaks on Elektrilevi taastanud kokku rohkem kui 30 000 kliendi elektriühenduse. Suurimad edusammud rikete kõrvaldamisel on tehtud Tartumaal, kus vooluta klientide arv on langenud 4000 pealt 340-ni.

Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialisti Hardi Puusepa sõnul on seejuures lootust, et õhtuks taastub Tartumaal kogu keskpingevõrk. «On väike lootus, et saame Tartu maakonnas õhtuks probleemid keskpingega täielikult lahendatud, samas tuuled pole veel vaibunud. Töö rikete lahendamise nimel käib üle Eesti 24/7, olenemata ilmast,» ütles ta.

Enim rikkeid elektrivõrgus asub endiselt Pärnumaal, kus vooluta on 3027 majapidamist. Kokku on terve Eesti peale reedel kella 15.16 seisuga vooluta 9900 klienti, kelle elektriühenduse taastamise nimel teeb tööd ligi 60 rikkebrigaadi üle riigi.