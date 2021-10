Tartumaal on elektrita ligi 4000 majapidamist

Puusepp kinnitas, et riketega tegelevad brigaadid on olnud väljas läbi terve öö ning tööd jätkuvad täna ja nädalavahetusel kuni elektrivarustuse taastamiseni. «Enim on probleeme põhjustanud liinidele kukkunud puud ning tihti asuvad rikkekohad raskemini ligipääsetavates kohtades. Kus võimalik ja tuul mõnevõrra vaibunud, saame lisaks brigaadidele alustada ka droonide abil liinikoridoride kontrollimist, et tuvastada rikkepaigad kiiremini,» kommenteeris Puusepp.