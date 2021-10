Ta lisas, et esialgu ei ole plaani hakata elektrirattaid ringlusest ära korjama, nagu see talviti tavaks saanud, vaid pakkuda sõitjaile ohutuma valiku võimalust, kui külmade ööde järel on teed libedad.

Elektrirataste talveks ringlusest eemaldamise põhjendus on endiselt soov akusid säästa ja nende eluiga pikendada. Aga teiseks, nagu Meeksa ütles, ka ohutuse argument: «Elektriratastel tuleb mootor järsult appi ja kui on naastrehvid all, võib see kurvides tekitada ohuolukordi, püüame vältida, et inimesed viga saavad.»