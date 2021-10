Tartu lipuvarastele anti võimalus oma tegu heastada

Tartu politseijaoskonna piirkonnavanema Siim Linnardi sõnul on politsei selle juhtumiga kursis ning on suhelnud ka Tartu hoiu-laenuühistuga, kelle maja küljes lehvinud lipp poolteist nädalat tagasi ka ära varastati. Samuti on asutusele jagatud näpunäiteid, kuidas juhtum lahendada. «Asutus on olnud teo võimalike toimepanijatega kontaktis ning soovib ise leppida nendega kokku teo heastamises. Oleme asutusele andnud omalt poolt soovitused ja vajadusel teeme nendega juhtumi lahendamiseks koostööd,» sõnas Linnard.