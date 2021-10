Poliitik ja ajaloolane Aadu Must on vahelduva eduga kuulunud Tartu linnavolikokku 1989. aastast ning volikogu juhtinud kokku ligi 20 aastat. Seega võib kahtluseta öelda, et ta on Emajõelinna kohaliku poliitika raudvara. Ometi tulid tänavused valimised tema jaoks teisiti, sest koduerakonna siseheitluste tõttu pidi ta nimekirjast sootuks välja jääma.