GALERII JA VIDEO ⟩ Supilinnast saab nüüd Ülejõele parvega

Parveprojeti algataja ja lodjaseltsi eestvedaja Priit Jagomägi ütles, et kui inimestel huvi on, jätkuvad katsesõidud kuni jää saabumiseni. Selle üle, kas parv võiks kevadel naasta, otsustatakse esimese kogemuse põhjal.

Sellest, et Supilinna ja Ülejõe linnaosa vahel võiks kõnealuses kohas olla sild, on räägitud aastakümneid. Et silla rajamine on kallis ettevõtmine, on samas välja pakutud ka parveühenduse ideed.