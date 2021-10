Kliinikum alustab tõhustusdooside tegemisega

«Tõhutusdoosidele on esimesena oodatud inimesed alates 65. eluaastast ning inimesed alates 18. eluaastast, kellel esineb immuunpuudulikkus nõrgenenud immuunsuse tõttu. Lisaks tehakse tõhustusdoos ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele,» ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder. Eakatel, immuunpuudulikkusega ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatel peab olema viimasest vaktsiinidoosist möödas vähemalt kuus kuud.

Lisaks on võimalik broneerida tõhustusdoosile vaktsineerimisaega ka teistel täiealistel soovijatel vanusevahemikus 18-64-aastased, kellel peab olema viimasest vaktsineerimisest möödas vähemalt kaheksa kuud. «Tõhustusdoosi tegemisel kasutatakse Pfizeri vaktsiini sõltumata sellest, millise COVID-19 vaktsiiniga on eelnevalt vaktsineerimiskuur läbitud. Tõhustusdoosi järgselt võimalikud kõrvaltoimed on sarnased esimese ja teise doosi järgsetele,» selgitas Tiina Teder.