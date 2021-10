Uus kaardirakendus näitab Tartu hääletusruume

Kohe pärast keskpäeva pole Tartu kutsehariduskeskuse toas just rahvarohke, kuna eelhääletuse päevil avataksegi uksed alles kell 12. Uut moodi on seal see, et varasematel valimistel asus Kopli tänava kutsehariduskeskuse hääletusruum A-majas, nüüd B-majas.

Valida saab igal pool

Aino Haran märgib, et keegi ei ole neile kurtnud, nagu oleks neid sealt keeruline leida. Juba kõnniteel on näha suur kolmjalg sinimustvalge sümboliga, mis kutsub valima. Ka maja seintel ja akendel on kleebised. Kutsehariduskeskuse Piima tänava poolsest küljest pääseb pealegi ladusalt sisse ka ratastooliga, valimisruum asub otse välisukse kõrval. Kõndida ei tule mööda pikki koridore ja juhuslikud kokkupuuted kooli õpetajate ja õpilastega on minimaalsed.

Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder ütles, et üks nende valimiste korralduslikke muudatusi on valijate elektrooniline nimekiri, mis võimaldab selle, et kõik inimesed, sõltumata elukohast, saavad hääletada ükskõik millise valimisjaoskonna ruumis.

See tähendab, et kui sa elad Ihastes, aga kui su tööpäev viib sind Kopli tänavale, võid seal vabalt ära valida. Sa ei pea sihtima tingimata Annelinnas asuvat valimisjaoskonda, kus varem oled harjunud hääletama. Isegi siis, kui su valimisringkond asub Saaremaal, saad oma kodanikukohustuse Tartus täita ükskõik millises jaoskonnas.

Seda küll eelhääletuse neljal esimesel päeval, aga tegelikult veel ka täna.

Kroonuaia koolis olnud hääletusruum on kolinud üle Põllu tänava kutseharidus­keskusesse ning Descartes´i kooli hääletusruum Raatuse kooli.

Valimisinfot on tõesti palju ja kogu riiki hõlmata püüdval veebilehel valimised.ee võib olla keerukas orienteeruda. Just seepärast loodi Jüri Mölderi sõnul Tartu linna valimisjaoskondade asukohtade kaardirakendus gis.tartulv.ee/valimised2021.

Lingi sinna leiab ka siis, kui lüüa otsingusse «Tartu linnavolikogu valimised 2021» ning lehekülg allaserva kruttida.

Sealt rakendusest on hääletusruumide asukohad kergesti leitavad, ühele või teisele klikkides osutab Tartu kaart kohe õiget punkti, mida on võimalik suumida kuni majaplaani ja valija teekonnani välja. Ka muutub nähtavaks ühistranspordi info.

Kuna neil valimistel pööratakse suurt tähelepanu, et ka ratastooliga inimesed pääseksid kergesti hääletusruumidesse, siis mõned varasematest valimistest harjumuspärased hääletusruumid on asendatud uutega.

Nii on Kroonuaia koolis olnud hääletusruum kolinud üle Põllu tänava kutsehariduskeskusesse ning Descartes’i kooli hääletusruum Raatuse kooli. Forseliuse koolis olnud hääletusruumi asendab Sisustus E Kaubamaja, täpsemalt seal paiknev haruraamatukogu. Uus võimalus on minna hääletama Küüni tänava avarasse hääletamistelki ja teha seda kas või ratta seljas.

Veeriku kooli hääletamisruumi asendajaid on mitu: Tamme kool, Tamme gümnaasium ja ka Veeriku ostukeskuse ees asuv Tartu linna teine suur hääletustelk.

Teabeleht meilis või postis

Kõigil valijail peaksid 7. oktoobri seisuga käes olema valimiste teabelehed, kus on samuti kirjas, millal ja kuidas hääletada ning kus. Samuti see, mida kaasa võtta, kuidas hääletuskast koju tellida, kust abi küsida.

Neile, kes on portaalis eesti.ee andnud riigile kasutamiseks oma isikliku e-posti aadressi, on saadetud teabeleht elektrooniliselt, teistele peab olema tulnud see postkasti.

Tartu linnas oli eile pärastlõunal eelhääletanute protsent 13,1, mis on Jüri Mölderi sõnul palju kõrgem kui varasematel aastatel. See trend on terves riigis tõusev ning Jüri Mölder soovitabki anda oma hääl ära juba enne 17. oktoobrit, et säilitada hajutatus.