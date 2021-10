Saja-aastane reisilaev Sandra D lasti reedel Emajõele

Kõrgest east hoolimata on Sandra D seisukord hea, mõningat nokitsemist laeva kallal siiski veel jagub. Eelmine, vanahärrast omanik pani rõhku sellele, et tehnika ja mootor ehk laevasüda oleks korras, nüüd tuleb Lassi sõnul keretöid teha. «Alati on võimalik tehasest uus laev tellida, aga uuel laeval pole ajalugu,» on Lass varem märkinud. Nüüd loodab Lass, et Emajõel suuruselt teine, 25-meetrine Sandra D asub huvilisi vedama uuel suvel.