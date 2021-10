Laeva soetanud Estriveri tegevjuht Albert Lass sõnas, et kuigi alati on võimalik tellida tehasest uus laev, poleks sellel ajalugu. Sandra D teebki eriliseks selle minevik. Oma saja-aastase eluea jooksul on see vedanud mitmeid ajaloolisi isikuid ning õnnekombel pääsenud sõjaretkedel osalemisest. Lass sõnul olla aluse esialgne nimi Standard ning ehitama hakati seda 1916. aastal Vene tsaari sugulasele.