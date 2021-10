Keskerakonna fraktsiooni esimehe Vladimir Šokmani sõnul on eelnõu esitajate soov saada rahvaküsitluse teel selgus juba mõnda aega vaidlusi põhjustavas keskpargi hoonestamise teemas. Küsitlustulemus ei oleks küll linnavõimule siduv, kuid annaks selge signaali, kas parki võib hoonestada või mitte.

Volikogu esimees Lemmit Kaplinski rõhutas, et ta kindlasti toetab otsedemokraatia võimalusi, sealhulgas hästi planeeritud rahvaküsitluste toomist linna juhtimisse. Seda eriti praegu, kui selleks on kasutada 21. sajandile kohased elektroonilised võimalused.

Samas tõdes ta, et eelnõu vajab veel põhjalikumat arutelu ning leidis, et sellega tegelemine on mõttekam uuel volikogu koosseisul.