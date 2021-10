Roosmarii Kurvits osutab kolmele esiküljele, mis moodustavad ilmeka komplekti. Vasakul Noorte Hääl märkimas Eesti NSV 25. sünnipäeva 1965. aastal. Paremal New Yorgis välja antav Vaba Eesti Sõna tähistamas Eesti Vabariigi 50. sünnipäeva 1968. aastal. Keskel Harju Elu kirjeldamas 1967. aasta tormi. Harju Elu oli üks väheseid, kus tormist kirjutati ja piltegi näidati, kuna nii halba sündmust ei tohtinuks Nõukogude Eestis üldse juhtudagi. FOTO: Kristjan Teedema

Millised näevad Eesti ajalehtede esiküljed välja praegu, teavad kõik, kes on jäänud paberlehe lugejaks. Ja teavad ka, et uuel ajal on esikülg enamasti reklaamiks välja müüdud. Ka päeval, mil Trump saab presidendiks. Ka päeval mil Eesti valitsus vahetub.