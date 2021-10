Ei saa öelda, et Bigbank Tartu poleks võidelnud ning seda näitas ka teise geimi algus, mida koduvõistkond läks juhtima. Vigu esines mõlemal poolel ja see hoidis seisu tasavägisena, kuid lõpuks võttis Bigbank Tartu võidu.

Peatreener Alar Rikberg hoidis väljaku ääres emotsioone vaos, kuid rumalad vead sundisid ka teda vahepeal kõvemat häält tegema. Ta tunnistas, et pani avageimi järel mängijatele pinge peale ja sellega ei tuldud toime. «Avageimis oli näha, et vigu tuli nii palju ning mängisime võidu maha. Ma panin pinged peale ja edasi oli selge, et mehed värisesid,» nentis Rikberg. Ta lisas, et sai lõpuni rahule jääda vaid kahe mängijaga kõigist, kes väljakul käisid. «Ainsad, kes oma taseme välja mängisid, olid Rait Rikberg ja Albert Hurt. Väga paljud mehed põrusid ja seetõttu tulemus selline oligi,» selgitas Rikberg.