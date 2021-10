Ettevalmistused on käinud terve aasta ning kooli eestvedajad on võtnud teisegi aasta, et koostöös lapsevanemate ja kooli töötajatega kujundada ideaalilähedane õppekeskkond, kus arvestatakse laste eripära, vajadusi ning pere teiste liikmete soove.

«Et lapsevanem võiks rahuliku südamega terve päeva tööl olla, teades, et tema järeltulija eest kantakse hoolt parimal moel ning ta ise ei pea oma last keset päeva ühe või teise teenuseosutaja juurde transportima,» selgitas kooli eestvedaja Monika Õun. «Et Tartus oleks kool, mis pakuks igale lapsele võimetekohast haridust, aga ka vajalikke tugi- ja tervishoiuteenuseid, ning arvestaks nii laste kui ka töötajate heaoluga.»

Uus kool ei kanna ilmaasjata tema tütre Karolini nime.

Naeruse tüdruku nägu

Karolin on naeruhimuline tüdruk, kes sündis üliharuldase geenidefektiga, mil ei ole seost pärilikkusega ning mida miski ei muuda ega ravi.

«Loodus lihtsalt tahtis nii, ja seadis me pere ette sellise ülesande,» ütles Monika Õun, kel on peres veel kuueaastane poeg ja kaheksakuune tütar. «Karolin on armas tüdrukukene, kes vajab aga abi ja pidevat järelevalvet terve oma elu.»

Uue kooli loomise vajadust põhjendab Monika Õun nii, et kui Tartu linnas on 27 üldhariduskooli, kus lastel on võimalik põhiharidust omandada, siis tema lapsega sarnastele lastele on vaid üks valik – Maarja kool. Kui silmas pidada lapsi, kellele on olulised rahulik keskkond ja korrapärasus, siis neile lastele on Maarja kool juba vägagi rahvarohke.

Kersti Sikk on Mirteli ema, ja tema toetab sama mõtet kahe käega. Mirtelile tekitavad ärevust kõik uued olukorrad, ka need, mis talle põhimõtteliselt väga meeldivad.

«Meie laps on autist,» selgitas ta. «Mirtel kasutab üksikuid sõnu. Ebamugavas olukorras võib ta käituda ettearvamatult ja teistele ebamugavalt. Mirtel vajab turvalist, ühetaolist keskkonda.»

Meile abikaasaga on oluline ka erialaselt areneda, sellest saame jõu, et Mirteliga tegeleda, rääkis Kersti Sikk.

Kersti Sikk oli ka ise palju kordi mõelnud, millist kooli Mirtel tulevikus vajaks. Nendegi peres on kolm last ning seetõttu ei jää ei emal ega isal lastega tegelemise kõrvalt mitte just palju tunde üle muuks.

«Me ei saa isegi oma erialast tööd teha, kuna üks peab kogu lastega seonduvat korraldama,» rääkis ta. «Lapsed on väga kallid, aga meile abikaasaga on oluline ka erialaselt areneda. Sellest saame jõu, et Mirteliga tegeleda.»

Sügava, raske ja mõõduka intellekti ning liitpuudega õpilastele erakooli loomine ole saa olla kerge ülesanne. Kust leida head õpetajad ja spetsialistid? Kui suureks võiks kujuneda niisuguse kooli õppemaks? Kui paljudele peredele on see jõukohane ja kust leida toetust teistele?

Haridusinnovatsioon