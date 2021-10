Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden nentis, et tal on siiralt heameel, et tervishoiukõrgkoolide inimeste panust on märgatud.

«On olnud väljakutseterohke aeg, mis on seadnud meid kahe tule vahele. Ühelt poolt üleminekud ja uuendused hariduse valdkonnas seoses veebis õppimisega ning teisalt väga suur ootus ja panus kriisi lahendamisse tervishoiu- ja hoolekandeasutustes. Me oleme saanud hästi hakkama,» sõnas ta. «Paraku ei saa ju veel öelda, et kriis tervishoiu valdkonnas on möödas, kuid ma väga loodan, et positiivne märkamine annab hoogu juurde ka lahenduste leidmisele töökäte puuduse probleemile tervishoius.»