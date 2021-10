Arvan, et peaks tegelema nende aitamisega, kes pole elus heal järjel ja kel pole häält, et oma soovide ja vajaduste eest seista. Linnavolikogus soovin näha neid, kes elavad Tartus ja on siinse eluga hästi kursis ja teavad, kuidas siin asjad toimivad, mitte inimesed kusagilt kaugelt.