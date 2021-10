Üks tänavusi põnevamaid messiuudiseid oli nutiklaas, mis pakub alternatiivi kardinatele ja ruloodele. Estonian Business Schoolist alguse saanud idufirma ja nüüd kasvufaasi jõudnud ettevõtte Nutiklaas OÜ asutaja Davor Tamm rääkis, et nutikile püüab kinni häirivad päikesekiired, aga jätab toa samas valgeks.

Sedapuhku saab klaaspinnale paigaldatud nutika aknakile läbipaistvust kontrollida kõigest ühe klikiga oma telefonist või puldi abil. Nutikile on osutunud populaarseks nii eramajades kui ka kontorites.

Klaaspinnale paigaldatud nutika aknakile läbipaistvust saab kontrollida ühe klikiga telefonist või puldi abil. Klaasi taga on Nutiklaas OÜ asutaja Davor Tamm. FOTO: Fotokollaaž / Margus Ansu

Ta lisas, et materjalil on palju kasutusvõimalusi, sest see sobib ka ehitiste kaitsmiseks keskkonnamõjude eest, korrosiooni ennetamiseks ning hüdroisolatsiooniks. Tootja ise nimetab toodet NASA tehnoloogiaks igapäevases kasutuses.